Donald Tusk aangekomen in Wageningen voor vrijheidsviering

WAGENINGEN (ANP) - De Poolse premier Donald Tusk is maandagochtend aangekomen op het 5 Mei Plein in Wageningen voor de Nationale Viering van de Bevrijding. Hij werd daar ontvangen door onder anderen premier Dick Schoof en de Wageningse burgemeester Floor Vermeulen.

Tusk houdt later in de ochtend de 5 mei-lezing. Schoof ontsteekt maandagmiddag het bevrijdingsvuur op het hoofdpodium van het bevrijdingsfestival in Wageningen, het startschot voor de veertien bevrijdingsfestivals in Nederland.

Behalve Schoof en Tusk zijn ook defensieminister Ruben Brekelmans en de Canadese gouverneur-generaal Mary Simon in Wageningen aangekomen voor de vrijheidsviering in de Gelderse stad. Ook Pieter van Vollenhoven en de voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer, Jan Anthonie Bruijn en Martin Bosma, zijn erbij.