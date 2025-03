Doneeracties Arnhem brengen 64.000 euro op

ARNHEM (ANP) - De inzamelingsacties voor de getroffenen van de brand in Arnhem hebben zo'n 64.000 euro opgehaald. De actie via de website Doneeractie.nl is inmiddels gesloten.

In een bericht op de website schreven de initiatiefnemers dinsdagochtend dat ze samen met de gemeente Arnhem kijken wie er dringend hulp nodig heeft. "Op basis hiervan zorgen we ervoor dat het gedoneerde geld op een zorgvuldige en eerlijke manier bij de mensen terechtkomt." Via de actie werd bijna 55.000 euro ingezameld.

Een tweede inzameling, via GoFundMe, bracht tot dusver bijna 9000 euro op. Op de overkoepelende website voor steun aan de getroffenen in Arnhem staat dat beide acties al gesloten zijn, maar doneren via GoFundMe leek dinsdag nog wel mogelijk.

De brand verwoestte meerdere panden. Een aantal bewoners kan niet meer terug naar huis. Maandag meldde de gemeente dat nog 35 anderen wachten op terugkeer. Ook winkels raakten beschadigd. De politie heeft drie mannen aangehouden.