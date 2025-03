Beleggers verplaatsen meer geld naar Europa, zegt Euronext-topman

AMSTERDAM (ANP/BLOOMBERG) - Investeerders verplaatsen steeds meer geld naar Europa door de vooruitzichten van hogere overheidsuitgaven in de Europese Unie. Ook door de onzekerheid rond het handelsbeleid van de Amerikaanse president Donald Trump verkiezen steeds meer beleggers Europese aandelen boven Amerikaanse aandelen, zegt topman Stéphane Boujnah van beursuitbater Euronext in een interview met persbureau Bloomberg.

"Trumps beleid heeft enorme schommelingen in de markten veroorzaakt, met name door de dagelijkse wispelturigheid over de importheffingen", aldus de baas van de beurzen in Amsterdam, Parijs, Milaan, Brussel en Lissabon. Volgens hem heroverwegen Europese bedrijven hun investeringsplannen in de Verenigde Staten, omdat het onder Trump een fundamenteel ander land dreigt te worden. Ook onder beleggers zorgt het beleid van de regering Trump wereldwijd voor een versnelling van de stroom van kapitaal naar Europese fondsen, waar de koerswaarderingen volgens de topman lager zijn dan in de VS.