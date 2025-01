Door explosie getroffen flatbewoners Rotterdam in 2026 weer thuis

ROTTERDAM (ANP) - De huurders van de veertien flats in een door een explosie en brand getroffen complex aan de Allard Piersonstraat in Rotterdam kunnen uiterlijk eind 2026 terug naar hun woning. Dat meldt woningcorporatie Woonstad.

De woningen in de wijk Het Nieuwe Westen raakten op 10 september vorig jaar onbewoonbaar na een aanslag. "Inmiddels is voor alle bewoners passende vervangende woonruimte gevonden", zegt een woordvoerder van Woonstad.

Het complex met sociale huurwoningen is volgens de corporatie hard toe aan renovatie. Die opknapbeurt werd al voor de explosie voorbereid. "De woningen zijn verouderd en er zijn scheuren in panden ontstaan door verzakking. Het is in ieders belang dat de huizen toekomstbestendig worden gemaakt", aldus de zegsman.

Demonstratie

Een aantal bewoners is het niet eens met de gang van zaken rond die renovatie. Ze hebben samen met de SP-fractie in de Rotterdamse gemeenteraad voor zaterdag een demonstratie gepland bij het bewuste complex. Volgens de huurders worden zij buiten belangrijke beslissingen gelaten, wordt er niet geluisterd naar hun ideeën over de renovatie en kunnen niet alle bewoners terugkeren in hun gerenoveerde huis.

De woordvoerder van Woonstad verbaast zich over het voorgenomen protest. "We zijn nog volop in overleg met de bewoners. Iedereen heeft de garantie gekregen dat ze kunnen terugkeren naar hun huis. We nodigen ze dan ook van harte uit om het overleg voort te zetten."

Voor het veroorzaken van de explosie en brand zijn drie verdachten van 19, 20 en 21 jaar uit Nieuwerkerk aan den IJssel aangehouden. Vermoedelijk ging het om een conflict in het drugsmilieu en is een van de bewoners van de flats in de Allard Piersonstraat betrokken bij de handel.