Wall Street lager na belangrijk banenrapport VS

NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag lager geopend. De aandacht van beleggers is gericht op het belangrijke banenrapport van de Amerikaanse overheid. De werkgelegenheid in de Verenigde Staten is in december sterker dan verwacht gegroeid. De ontwikkelingen op de arbeidsmarkt spelen naast de inflatie een grote rol bij het rentebeleid van de Amerikaanse centrale bank.

Volgens het ministerie van Arbeid kwamen er vorige maand 256.000 banen bij in 's werelds grootste economie. Economen gepolst door persbureau Bloomberg hadden gemiddeld op een groei van de werkgelegenheid met 165.000 banen gerekend. Het cijfer over november werd neerwaarts herzien naar een groei van 212.000 arbeidsplaatsen. De werkloosheid in de VS kwam vorige maand uit op 4,1 procent, tegen 4,2 procent een maand eerder.

De Federal Reserve neemt later deze maand een nieuw rentebesluit, na een verdere verlaging van de rente vorige maand. De Fed had toen gezegd dit jaar minder renteverlagingen te voorzien dan eerder gedacht. Op de financiële markten wordt verwacht dat de Fed deze maand de rente onveranderd zal laten.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening van de handel 0,8 procent lager op 42.305 punten. De brede S&P 500 zakte 0,8 procent tot 5869 punten en de technologiegraadmeter Nasdaq verloor 1 procent tot 19.289 punten. Donderdag bleef Wall Street nog dicht voor de staatsbegrafenis van oud-president Jimmy Carter en een dag van nationale rouw.