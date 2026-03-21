Drenthe roept op tot 'voortvarende' aanpak aardbevingsschade

GIETEN (ANP) - De provincie Drenthe en de gemeenten Aa en Hunze, Assen en Midden-Drenthe roepen op tot een "urgente en voortvarende aanpak" van schade door aardbevingen. Dat staat in een brief aan Jo-Annes de Bat, staatssecretaris van Klimaat en Groene Groei, waarover RTV Drenthe bericht.

Onderdeel van de voorgestelde aanpak is om inwoners van Drenthe die te maken hebben met de gevolgen van aardbevingen een vaste vergoeding van 10.000 euro te geven.

De directe aanleiding voor de brief was een aardbeving met een magnitude van 3.0 op 14 maart in de plaats Geelbroek. De impact van deze beving vraagt volgens de opstellers van de brief om "een aanpak die milder, makkelijker, menselijker moet zijn, en die voortbouwt op de geleerde lessen uit Groningen". Daarom zou er een regeling moeten komen die vergelijkbaar is met die van het Instituut Mijnbouwschade Groningen. Ook willen de gemeenten en de provincie dat er een ruimere termijn komt voor het melden en afhandelen van schade door aardbevingen.