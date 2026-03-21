Sarah Janneh genomineerd voor Annie M.G. Schmidtprijs

Samenleving
door anp
zaterdag, 21 maart 2026 om 12:42
HILVERSUM (ANP) - Sarah Janneh en Kiki Schippers maken dit jaar kans op de Annie M.G. Schmidtprijs, de prijs voor het beste theaterlied van het voorgaande jaar. De nominaties werden zaterdag bekendgemaakt in het NPO Radio 1-programma De Taalstaat.
Janneh is genomineerd met het lied De dag dat ik gevonden word en Schippers maakt kans met het nummer Navalny. Andere kanshebbers zijn Ayoub Kharkhach (Handen van goud), Sabrina NaberMacnack (Ik heb mijn moeder gevraagd hoe het voor haar is), REINDIER (Nooit meer slapen) en Elfie Tromp en Jan Groenteman (Snackbar).
"Een nieuwe generatie theaterliedschrijvers scoort hoog", stelt de jury onder aanvoering van voorzitter Jurrian van Dongen. De winnaar wordt op 19 april bekendgemaakt en krijgt naast een bronzen borstbeeld een bedrag van 3500 euro.
