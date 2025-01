Drents Museum hele weekend dicht na explosie

ASSEN (ANP) - Het Drents Museum in Assen is het hele weekend dicht na de explosie in de nacht van vrijdag op zaterdag. Dat laat het museum weten. Eerder werd gezegd dat het museum alleen zaterdag gesloten zou blijven.

De politie doet onderzoek in en rond het gebouw. Of er iets is meegenomen, is nog niet bekend. Ook is nog niets bekend over schade.

Dit zou het laatste weekend zijn van de grote tentoonstelling Dacia - Rijk van goud en zilver. Er zijn meer dan vijftig goud- en zilverschatten te zien uit het Roemenië van de 20e eeuw voor Christus tot de 3e eeuw na Christus.