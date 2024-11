Drie bussen arriveren onder politiebeveiliging bij Schiphol

SCHIPHOL (ANP) - Bij luchthaven Schiphol zijn rond 12.30 uur drie dubbeldekkers aangekomen onder begeleiding van politie op motoren en vijf ME-busjes, ziet een ANP-verslaggever ter plaatse. Het is niet bekend waar de bussen precies vandaan komen. Er zaten tientallen mensen in. De marechaussee stond klaar om de mensen uit de bussen op te vangen en naar binnen te begeleiden.

Op de luchthaven is een incheckbalie voor vluchten naar Tel Aviv met politielinten afgezet. De mensen uit de bussen werden via een aparte, afgezette route naar de afgesloten, beveiligde vertrekplek begeleid. Ook daar is veel marechaussee aanwezig. Media worden op afstand gehouden.

Of de inzittenden alleen Israëli's zijn die bij de wedstrijd van Ajax tegen Maccabi Tel Aviv waren, of ook anderen die na het geweld van afgelopen nacht Nederland willen verlaten, is niet duidelijk.

Na de wedstrijd van Ajax tegen Maccabi Tel Aviv was er veel geweld in de hoofdstad tegen Maccabi-fans.