SOLINGEN (ANP/DPA) - Bij een mesaanval in de Duitse stad Solingen zijn vrijdagavond drie mensen om het leven gekomen, zegt een politiewoordvoerder in Düsseldorf tegen het Duitse persbureau DPA. Vier personen raakten zwaargewond. De dader is nog voortvluchtig.

In Solingen, vlak bij Düsseldorf, was een festival gaande vanwege het 650-jarige bestaan van de stad.