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Drie leeuwen sterven vermoedelijk door hitte in Tokio

Samenleving
door anp
dinsdag, 04 augustus 2026 om 6:15
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TOKIO (ANP/AFP) - Drie leeuwinnen in een dierentuin in Tokio zijn vermoedelijk overleden door een hitteberoerte. Nog enkele andere leeuwen worden behandeld nadat ze ziek waren geworden door de aanhoudende hitte en hoge luchtvochtigheid, meldt de dierentuin dinsdag.
Sinds half juli vertoonden tien van de zestien leeuwen in Tama Zoo verschijnselen als verminderde eetlust en minder activiteit. Een van de leeuwinnen overleed dinsdag, een andere vrijdag en de derde zondag.
Volgens een woordvoerder van de dierentuin zijn leeuwen weliswaar gewend aan hoge temperaturen, maar is de combinatie van hitte en hoge luchtvochtigheid in Japan extra belastend. De dierentuin neemt extra maatregelen, zoals het besproeien van de verblijven, betere ventilatie en het plaatsen van mobiele airconditioners.
In delen van Japan liep de temperatuur de afgelopen weken op tot 40 graden. Volgens de autoriteiten werden tussen 20 en 26 juli bijna 18.600 mensen met een hitteberoerte naar het ziekenhuis gebracht. Van hen waren er 45 bij aankomst al overleden.
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