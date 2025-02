Drie mensen overleden door giftige gassen bij beroemde heetwaterbronnen in Japan

Drie mensen zijn omgekomen in het noordoosten van Japan doordat ze dodelijk gas inademden dat gevonden is in de beroemde warmwaterbronnen van het land.

Volgens Japanse media werden de drie mannen, die allen in een nabijgelegen hotel werkten, dinsdag gevonden in een bergachtig gebied in de buurt van de stad Fukushima. Ze werden ontdekt bij hot springs waar hoge concentraties waterstofsulfide, een giftig bijproduct van vulkanische warmwaterbronnen, zijn geregistreerd.

Het gas geeft de Japanse onsen-resorts hun onmiskenbare zwavelachtige geur, maar kan gevaarlijk zijn als het in hoge concentraties wordt ingeademd. Volgens de autoriteiten is het mogelijk dat de drie het gas hebben binnengekregen, meldde de Asahi Shimbun.

In veilige concentraties schijnt het gas goed te zijn tegen hoge bloeddruk, gewrichtspijn en andere kwalen - gezondheidsvoordelen die bezoekers lang hebben aangetrokken tot de groenwitte wateren van het 400 jaar oude resort. Maar het kan ook gevaarlijk zijn in slecht geventileerde ruimtes en in hoge concentraties buiten.

De slachtoffers - de manager van het Kagetsu Highland Hotel, een personeelslid en de directeur van het bedrijf dat het hotel runt - waren bezig met routine-onderhoudscontroles bij de bron van de warmwaterbron toen ze vermoedelijk in de problemen kwamen, meldden Japanse media.

De autoriteiten werden maandagavond gewaarschuwd toen de mannen van in de 50 en 60 niet terugkeerden naar het hotel.

Een arts ter plaatse bevestigde dat ze waren overleden, maar de autoriteiten moeten de officiële doodsoorzaak nog vaststellen.

Sneeuw

Er lag meer dan een meter sneeuw in de buurt van de plek waar het ongeluk gebeurde. Junichi Endo, voorzitter van de Takayu Onsen Tourism Association, zei volgens NHK dat de aanwezigheid van zware sneeuw in het gebied “mogelijk de ophoping van waterstofsulfide heeft veroorzaakt”.

De publieke omroep citeerde professor Takeshi Oba, een expert op het gebied van vulkanische gassen aan de Tokai Universiteit, die zei dat het mogelijk was dat er “extreem hoge” concentraties waterstofsulfide aanwezig waren in en rond de warmwaterbron, die vlakbij een actieve vulkaan ligt.

Wanneer sneeuw zich ophoopt, kan geothermische warmte ervoor zorgen dat het begint te smelten en depressies creëert waar waterstofsulfide, dat zwaarder is dan lucht, zich kan ophopen, vertelde Oba aan NHK.

In 2015 werden drie mannen dood aangetroffen in een warmwaterbron in de noordelijke prefectuur Akita. Volgens mediaberichten waren de slachtoffers, net als degenen die deze week werden gevonden, onderhoudswerkzaamheden aan het uitvoeren in een besneeuwd gebied.

