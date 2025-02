Ruimtevaart beleeft explosieve groei: bijna dagelijks gaat een raket de lucht in

Het werd weer drukker in de ruimte afgelopen jaar. Sterker nog: gemiddeld vertrok er elke 34 uur een raket vanaf een lanceerbasis ergens op aarde. En dit tempo zal alleen maar toenemen, zo blijkt uit een nieuwe analyse van de ngo Space Foundation.

Met maar liefst 259 lanceringen in 2024 werd het vorige record verpulverd. Vooral Amerika domineerde het ruimtetoneel met twee keer zoveel lanceringen als nummer twee China. De Amerikaanse ruimtevaartgigant SpaceX was verantwoordelijk voor meer dan de helft van alle vluchten wereldwijd.

Opvallend is de snelle groei van het Starlink-netwerk van SpaceX. Negentig lanceringen waren nodig om dit satellietinternetsysteem uit te breiden. Met inmiddels vier miljoen klanten verwacht het bedrijf dit jaar bijna twaalf miljard dollar omzet te draaien.

Rusland maakt comeback

Ook Rusland liet van zich horen met een spectaculaire toename in het aantal gelanceerde satellieten: van 21 in 2023 naar 98 in 2024. De helft hiervan maakt deel uit van een netwerk dat schepen in de gaten houdt in strategisch belangrijke zeegebieden.

Intussen heeft daarnaast Blue Origin, het ruimtevaartbedrijf van Jeff Bezos, eindelijk zijn langverwachte New Glenn-raket gelanceerd. Deze moet gaan concurreren met de Falcon 9 van SpaceX en zal onder andere worden ingezet voor Project Kuiper, Amazons antwoord op Starlink.

2025 wordt nog drukker

De verwachting is dat 2025 nog drukker wordt. Verschillende nieuwkomers staan te trappelen om hun eerste raketten te lanceren. Zo werkt het Franse Latitude aan de Zephyr-raket, terwijl in Duitsland de RFA One wordt herbouwd na een mislukte test. Ook het Verenigd Koninkrijk wil een graantje meepikken met de Prime-raket van Orbex.

De Amerikaanse overheid speelt in op deze groei door het vergunningensysteem te versoepelen. Bedrijven hoeven niet langer voor elke lancering apart toestemming te vragen bij de communicatiewaakhond FCC

Bron: Space.com