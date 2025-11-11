ECONOMIE
Drie nieuwe dure medicijnen tegen borstkanker nog niet vergoed

Samenleving
door anp
dinsdag, 11 november 2025 om 18:45
anp111125162 1
DEN HAAG (ANP) - Drie nieuwe geneesmiddelen tegen een bepaald type borstkanker worden voorlopig nog niet vergoed vanuit het basispakket van de zorgverzekering. Demissionair zorgminister Jan Anthonie Bruijn (VVD) heeft besloten de medicijnen nog in de zogeheten sluis te houden, omdat ze volgens het ministerie te duur zijn, meldt hij aan de Tweede Kamer. Er is volgens hem intensief maar vergeefs met de leveranciers onderhandeld over "een maatschappelijk aanvaardbare prijs".
Het gaat om de geneesmiddelen Xenpozyme, Carvykti en Enhertu, bedoeld voor de behandeling van 'HER2-low borstkanker'. Dat is een bepaalde classificatie van borstkanker. Het middel Enhertu blijft wél vergoed voor de behandeling van 'HER2-positieve borstkanker'.
De gevraagde hoge prijzen wijken volgens de minister te ver af van de adviezen van het Zorginstituut. Het instituut stelt dat de middelen een meerwaarde hebben, maar dat de gezondheidswinst niet opweegt tegen de hoge prijs.
Zwaar besluit
Bruijn zegt dat het hem "zwaar valt om dit besluit te moeten nemen" en dat dit voor patiënten en hun naasten "zeer teleurstellend is". Tegelijk stelt hij dat de prijs van de middelen wel in verhouding moet staan tot de gezondheidswinst. Anders is het geen verantwoorde besteding van het zorgbudget. "De hoge prijzen die leveranciers vragen, zetten de solidariteit in ons zorgstelsel onder druk", schrijft hij in een Kamerbrief.
De vraagprijs voor Xenpozyme is volgens de minister "uitzonderlijk hoog", en bedraagt ongeveer 900.000 euro per patiënt per jaar. Het Zorginstituut vindt dat de prijs met zeker 92 procent moet dalen om op een aanvaardbaar niveau te komen. Ook de andere middelen zouden met tientallen procenten omlaag moeten. Bruijn roept de leveranciers op hun vraagprijs te heroverwegen.
