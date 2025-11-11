ECONOMIE
Heel Holland Bakt en Boer Zoekt Vrouw komend jaar dagelijks op tv

Samenleving
door anp
dinsdag, 11 november 2025 om 18:31
anp111125161 1
HILVERSUM (ANP) - De publieke omroep komt volgend jaar met dagelijkse uitzendingen van een paar veelbekeken programma's, zoals Heel Holland Bakt, Boer Zoekt Vrouw en Hunted VIPS. Ze zijn om 21.30 uur op NPO 1 te zien. Dat laat de NPO weten na berichtgeving van het AD hierover.
Volgens Remco van Westerloo, die over de programmering van NPO 1 gaat, is het besluit genomen "in navolging van het succes van De slimste mens". Komend voorjaar is er een speciale dagelijkse editie van Heel Holland Bakt en in het najaar van Boer Zoekt Vrouw. "Daarnaast zullen we volgend jaar ook nieuwe programmering brengen op dit dagelijkse uitzendmoment", aldus Van Westerloo.
Eerder werd bekend dat diverse andere programma's door bezuinigingen zullen verdwijnen. "Dat neemt niet weg dat ook binnen het lagere budget vernieuwing noodzakelijk blijft", aldus een NPO-woordvoerder.
