Drie verdachten opgepakt voor moord Iraanse activist in Den Haag

DEN HAAG (ANP) - De politie heeft drie verdachten aangehouden die mogelijk betrokken waren bij de moord op de Iraanse activist Ahmad Mola Nissi in Den Haag in 2017. Het gaat om drie mannen van 37, 29 en 31 jaar uit Barendrecht, Amsterdam en Rotterdam. Zij zijn verhoord en daarna vrijgelaten, maar blijven wel verdachten, meldt de politie vrijdag.

Het OM verdenkt een van de drie van betrokkenheid bij de voorbereiding van de moord, een van het voorhanden hebben van het gebruikte vuurwapen en een van de diefstal van de auto die is gebruikt.

Vorige week maakte de politie al bekend dat een Bulgaarse verdachte in beeld was voor betrokkenheid bij de moord. Deze man, die mogelijk de schutter was, zit in het buitenland in de gevangenis voor een andere moord. Nederlandse rechercheurs hebben de verdachte gesproken.

Nissi was een van de oprichters van de Arabisch-Iraanse verzetsbeweging Arab Struggle Movement for the Liberation of Ahwaz (ASMLA), een separatistische groepering die streeft naar een Arabische staat in het zuidwesten van Iran. Hij werd in november 2017 doodgeschoten vlak bij zijn huis in de Jan van Riebeekstraat in Den Haag.