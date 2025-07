NAVO-chef Rutte bespreekt nauwere samenwerking met Zuid-Korea

BRUSSEL/SEOUL (ANP) - NAVO-topman Mark Rutte en de Zuid-Koreaanse president Lee Jae-myung hebben donderdag gebeld over nauwere samenwerking tussen het militaire bondgenootschap en het Aziatische land. Het was de eerste keer dat Rutte en de pas aangetreden Lee elkaar spraken.

Zuid-Korea is geen lid van de NAVO, maar werkt net als bijvoorbeeld Japan, Australië en Nieuw-Zeeland wel al vele jaren met de alliantie samen. De NAVO kijkt de laatste jaren steeds nadrukkelijker naar het Verre Oosten, vooral op aandringen van de Verenigde Staten. Die zijn beducht voor de opkomst van grote rivaal China en de dreiging van Noord-Korea.

Op de NAVO-top vorige week in Den Haag stelden Zuid-Korea en de NAVO een overlegorgaan in over wapenproductie. Zuid-Korea heeft een belangrijke defensie-industrie. NAVO-landen zoeken sinds de oorlog in Oekraïne en de afnemende aandacht van de VS naar manieren om zich snel te herbewapenen.

"We vergroten onze gedeelde veiligheid door regelmatig informatie uit te wisselen en door het samenwerken van onze defensie-industrie", liet Rutte na afloop in een tweet weten. Hij zegt Lee ook te hebben bedankt voor Zuid-Korea's "aanhoudende steun aan Oekraïne".