Droneaanvallen houden aan in 'kritieke' week voor vredesoverleg

KYIV (ANP/AFP) - Rusland en Oekraïne hebben opnieuw op grote schaal drones op elkaar afgevuurd, ondanks Amerikaanse druk om het vredesproces vlot te trekken. Aan beide kanten van de grens zouden doden zijn gevallen.

De Oekraïense autoriteiten maken melding van de dood van een 12-jarig meisje in Gubynykha, op zo'n 140 kilometer van het front. Een 6-jarig meisje en twee volwassenen raakten gewond.

De gouverneur van de Russische grensregio Belgorod verweet Oekraïne een rijdend voertuig met vijf mannen te hebben aangevallen met een drone. Er vielen twee doden.

'Kritieke week'

Oekraïne meldde dat Rusland in de nacht van maandag op dinsdag honderd drones heeft ingezet. De Russische krijgsmacht stelde 's nachts veertig Oekraïense drones te hebben neergehaald.

De VS zetten de strijdende partijen onder druk om serieus te onderhandelen over vrede. Minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio sprak eerder over een "zeer kritieke week" voor het vredesproces.