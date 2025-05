Hoe je moet flirten volgens de wetenschap

Flirten is heel belangrijk als je iets met iemand wilt. Belangrijker nog dan hoe je er uit ziet, blijkt uit onderzoek.

Je kunt er leuk uit zien, maar als je niets onderneemt, dan gebeurt er niets. En je kunt niet zo aantrekkelijk lijken, maar als je slagvaardig bent kun je toch veel bereiken.

De wetenschap heeft grondig studie gemaakt van de manier waarop flirten moet. Dr. Monica Moore , psycholoog van de Webster University in St. Louis heeft een overzicht gemaakt van de flirttechniek en geeft aanwijzingen hoe flirten succesvol aan te pakken.

In vrijwel alle culturen begint flirten met oogcontact en lachen. Dat is het eerste signaal dat je uitzendt om te laten merken dat je geïnteresseerd bent. En dat eerste signaal is - als het wordt opgepikt - belangrijker dan je uiterlijk, zegt Moore. Maar als je dan verder wilt, dan moet je in actie komen.

Daarvoor zijn drie opties. Een voorzichtige, een doortastende en een nucleaire.

De voorzichtige aanpak bestaat uit een klein schouderduwtje, een schouderklopje, of een handdruk

De doortastende aanpak gebruikt de rest van het lichaam. Een klopje op de rug, een aanraking van de arm, een aai over de bol. Dat signaal is al veel sterker en roept een reactie op - negatief of positief.

En dan is er de nucleaire optie. Daarbij raak je het gezicht aan van je doelwit. Een aai over de wang, een aanraking. Een volstrekt duidelijk teken van je interesse, maar ook zo duidelijk dat het je kansen kan verprutsen. En als dan de interesse wederzijds is gewekt komt het aan op een subtiel vervolg. Voor de dames in die fase: "playing hard to get" werkt echt.