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Droogtemaatregelen nog niet afgeschaald na paar dagen regen

Samenleving
door anp
donderdag, 20 augustus 2026 om 13:53
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DEN HAAG (ANP) - Ondanks een aantal dagen met regen blijven de huidige bovenregionale droogtemaatregelen van kracht. Dat is afgesproken door het Managementteam Watertekorten (MTW). Door de regen is er ook geen sprake meer van mogelijk opschalen naar strengere maatregelen.
Momenteel is niveau 2 van kracht. Dat betekent dat er een watertekort is en dat maatregelen nodig zijn om het water zo goed mogelijk te verdelen. Voordat dit kan worden afgeschaald, is nog veel meer regen nodig, stelt het MTW. "De regen biedt enige verlichting en is een goed begin om het watertekort te verhelpen. Het is echter nog lang niet genoeg om de droogtesituatie te herstellen", was een van de conclusies.
Het MTW komt volgende week waarschijnlijk weer bij elkaar om de droogtesituatie te bespreken, maar dat kan veranderen als het zoveel gaat regenen dat het watertekort enorm afneemt. Binnen het MTW overleggen onder meer de Unie van Waterschappen, drinkwaterbedrijven, Rijkswaterstaat en de minister van Infrastructuur en Waterstaat met elkaar.
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