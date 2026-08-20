Droge rivieren hinderen herstel Duitse economie, zegt Bundesbank

FRANKFURT (ANP/RTR) - De droge rivieren in Duitsland verstoren het goederenvervoer en belemmeren het toch al wankele herstel van de grootste economie van Europa, waarschuwt de Bundesbank. De Duitse centrale bank verwacht dat de economie dit kwartaal hoogstens een lichte groei zal laten zien, waarmee het economische herstel dreigt te vertragen.

De maandenlange droogte heeft de Rijn en andere rivieren zo ondiep gemaakt dat schepen niet volledig beladen kunnen varen. Het beperkte transport op de rivieren en de sterk stijgende transportkosten dreigen volgens de Bundesbank de industriële productie en de exportgroei "aanzienlijk" te belemmeren. De lage waterstanden hebben daardoor een merkbare impact op de algehele economische activiteit in het derde kwartaal, waarschuwt de centrale bank.

De Bundesbank merkte in het maandelijkse economische rapport ook op dat de nog steeds lage capaciteitsbenutting in de Duitse industrie en de recente renteverhoging van de Europese Centrale Bank (ECB) de bedrijfsinvesteringen in het land afremmen. De centrale bank waarschuwde ook dat de Duitse inflatie, die in juli 2,8 procent bedroeg, tijdelijk nog verder zou kunnen stijgen, afhankelijk van de ontwikkelingen rond de oorlog in het Midden-Oosten.