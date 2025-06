Drukke dag voor Wegenwacht door oververhitte auto's

DEN HAAG (ANP) - De Wegenwacht heeft het maandag extra druk door pechgevallen die te maken hebben met de warmte. "Auto's houden niet van extremen", zegt een woordvoerder. De pechdienst van de ANWB houdt er rekening mee dat 4400 gestrande automobilisten maandag hulp nodig hebben. Dat zijn er op een normale dag zo'n 3800.

De Wegenwacht heeft het vooral in de kustprovincies drukker dan normaal. Dat komt voor een deel ook omdat pechgevallen van zondagavond nog afgehandeld moesten worden.

Omdat Rijkswaterstaat het hitteprotocol heeft geactiveerd, worden automobilisten met pech direct naar een veilige locatie met voorzieningen gebracht, zoals een pompstation waar ze ook wat kunnen drinken.

Internationaal ziet de ANWB niet meer hulpverzoeken dan normaal. "Opvallend is alleen dat in Frankrijk nogal wat auto's een kapotte airco hebben." De ANWB Alarmcentrale heeft geen medische dossiers die verband houden met de hitte. In het zuiden van Europa lopen de temperaturen soms op tot boven de 40 graden.