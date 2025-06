Formule 1 bevestigt elf testdagen in 2026 voor nieuwe motor

PARIJS (ANP) - De Formule 1 en autosportfederatie FIA hebben bevestigd dat renstallen in 2026 meer testdagen hebben. De coureurs krijgen in totaal elf dagen om te wennen en te oefenen.

De eerste serie van vijf dagen is van 26 tot en met 30 januari op het Circuit de Catalunya nabij Barcelona en is besloten. Daarna volgen twee openbare testdriedaagsen op het Circuit van Sakhir in Bahrein (11-13 en 18-20 februari).

De extra testdagen zijn nodig omdat de Formule 1-auto's vanaf volgend jaar grondig veranderen. Er komt een compleet nieuwe hybride motor, die duurzame brandstof verbruikt en voor een aanzienlijk deel elektrisch is. Teams moeten met zoveel veranderingen meer tijd krijgen om problemen met de motor of het chassis te kunnen verhelpen. De afgelopen jaren bleven de officiële testdagen beperkt tot drie dagen in Bahrein.