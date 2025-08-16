Drukke pro-Palestijnse mars door Amsterdam eindigt op Museumplein

AMSTERDAM (ANP) - Tussen de 1500 en 2000 betogers hebben zaterdag een pro-Palestijnse mars door Amsterdam gehouden. De demonstratie was gericht tegen het geweld van het Israëlische leger tegen de inwoners van Gaza, dat volgens de betogers op genocide neerkomt.

Op de Dam herdachten de deelnemers onder anderen journalisten die recent door Israëlische aanvallen zijn gedood. De betogers droegen kisten met zich mee en kogelwerende vesten met 'PRESS' erop, die eruitzagen alsof ze met bloed waren besmeurd. Vanaf de Dam liepen ze door het centrum van de hoofdstad naar het Museumplein.

De demonstratie verliep met veel lawaai, maar ook ordelijk. Wel hield de politie een 24-jarige betoger aan die een leus op het Nationaal Monument op de Dam had gespoten. Op de aanhouding volgde gejoel. Er waren ook betogers die de plek van de bekladding afkeurden.