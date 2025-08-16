Ook Portugal roept hulp EU-landen in bij bestrijding bosbranden

LISSABON/MADRID (ANP/DPA) - Na buurland Spanje roept ook Portugal de hulp van EU-landen in om bosbranden te bestrijden. Twee vliegtuigen uit Zweden worden zondag in Portugal verwacht, aldus omroep RTP.

In Portugal gaan 3500 brandweerlieden tien grote branden te lijf. Vrijdag viel de eerste dode, een vrijwilliger die bij de stad Guarda in het noordoosten actief was.

Volgens het Portugese Instituut voor Bossen is al 139.000 hectare aan vegetatie verloren gegaan, waarvan 64.000 alleen al de afgelopen twee dagen.

Het Europese bosbranden-informatiesysteem EFFIS schat dat in Spanje rond 157.000 hectare is verbrand sinds het begin van het jaar. Ongeveer de helft daarvan is vernietigd in augustus.

Zaterdag woedden er in het noordwesten van het land nog 19 bosbranden. Frankrijk stuurde twee blusvliegtuigen na een hulpverzoek uit Madrid. Er worden nog twee vliegtuigen uit Italië verwacht.