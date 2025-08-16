Bol wint 29e Diamond League op 400 meter horden, beste jaartijd

CHORZOW (ANP) - Femke Bol heeft voor de 29e keer op rij de 400 meter horden gewonnen in de Diamond League. De regerend wereldkampioene noteerde in het Poolse Chorzow een tijd van 51,91, de beste tijd van dit jaar in de wereld.

Ze had een ruime voorsprong op de Slowaakse Emma Zapletalová (53,58) en de Amerikaanse Jasmine Jones (53,64).

Bol was in Polen nipt sneller dan in juli in Monaco, toen ze nog 51,95 liet noteren en ook al de snelste tijd van het seizoen neerzette. Eerder deze week greep ze bij een grandprixwedstrijd in Boedapest ook al goud (52,24).

Goede vorm

"Ik ben dit jaar in goede vorm en heel consistent geweest", zei Bol na afloop in het flashinterview. "In Boedapest was ik misschien een beetje roestig, maar vandaag voelde ik me echt goed. Als je consistent op een bepaald niveau presteert, kun je verwachten dat je beter wordt."

Bol is door haar recente prestaties topfavoriet voor de titel bij de WK in Tokio, september dit jaar. Haar grote concurrent, olympisch kampioene Sydney McLaughlin-Levrone, komt bij de WK niet in actie op de 400 meter horden. De Amerikaanse geeft de voorkeur aan de 400 meter vlak. "Dat Sydney McLaughlin niet meedoet aan de horden op het WK verandert wel en niet iets. Je loopt altijd om de beste te zijn. Maar ik weet dat ik nu de favoriet ben, dus dat is anders."

Menno Vloon pakte met 5,90 meter het brons bij het polsstokhoogspringen. Hij eindigde samen met de Australiër Kurtis Marschall als derde. Olympisch kampioen Mondo Duplantis uit Zweden greep het goud (6,10).