Drukste moment vakantieverkeer Frankrijk voorbij

DEN HAAG (ANP) - De grootste vakantiedrukte op de Franse wegen is voorbij. De piek lag om 11.40 uur. Toen stond er 1237 kilometer file, van zowel aankomende als vertrekkende vakantiegangers, meldt de ANWB.

De drukste punten waren zoals gebruikelijk de Autoroute du Soleil (de A7) bij Valence, de A9 tussen Nîmes en Perpignan in beide richtingen, de A75 tussen Millau en Clermont-Ferrand - daar waren ongelukken gebeurd - en de A63 van Bordeaux richting de Spaanse grens.

"Op de rest van de Europese wegen is opvallend veel terugkerend verkeer te zien vanuit de Alpenlanden, vooral Duitsers en Scandinaviërs", zegt een woordvoerster van de ANWB. Volgens haar is het ook in Nederland druk met terugkerende vakantiegangers.