Robotmaker: grootschalige inzet mensachtige robots kan nog niet

BEIJING (ANP/BLOOMBERG) - Kunstmatige intelligentie (AI) ontwikkelt zich in rap tempo, maar voor het mainstream maken van humanoïde robots zijn nog meer inspanningen vereist. Volgens Wang Xingxing, topman van het Chinese robotbedrijf Unitree, zou het vereiste expertiseniveau wel binnen één tot drie jaar bereikt kunnen worden.

Hij vergeleek de situatie zaterdag met het doorbraakmoment van chatbot ChatGPT in 2022. "Het voelt alsof we één tot drie jaar voor de doorbraak van ChatGPT staan", zei hij volgens persbureau Bloomberg op de World Robots Conference in Beijing. "De industrie weet welke richting we op moeten, maar niemand heeft dat nog concreet gemaakt."

Chinese bedrijven hebben al mensachtige robots ingezet voor proeven in fabrieken om taken uit te voeren zoals het sorteren van materialen en kwaliteitscontroles. Een belangrijk obstakel voor grootschalige inzet is op dit moment het gebrek aan goede AI-modellen voor humanoïde robots, aldus Wang.