ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Robotmaker: grootschalige inzet mensachtige robots kan nog niet

Economie
door anp
zaterdag, 09 augustus 2025 om 13:24
anp090825090 1
BEIJING (ANP/BLOOMBERG) - Kunstmatige intelligentie (AI) ontwikkelt zich in rap tempo, maar voor het mainstream maken van humanoïde robots zijn nog meer inspanningen vereist. Volgens Wang Xingxing, topman van het Chinese robotbedrijf Unitree, zou het vereiste expertiseniveau wel binnen één tot drie jaar bereikt kunnen worden.
Hij vergeleek de situatie zaterdag met het doorbraakmoment van chatbot ChatGPT in 2022. "Het voelt alsof we één tot drie jaar voor de doorbraak van ChatGPT staan", zei hij volgens persbureau Bloomberg op de World Robots Conference in Beijing. "De industrie weet welke richting we op moeten, maar niemand heeft dat nog concreet gemaakt."
Chinese bedrijven hebben al mensachtige robots ingezet voor proeven in fabrieken om taken uit te voeren zoals het sorteren van materialen en kwaliteitscontroles. Een belangrijk obstakel voor grootschalige inzet is op dit moment het gebrek aan goede AI-modellen voor humanoïde robots, aldus Wang.
Vorig artikel

Drukste moment vakantieverkeer Frankrijk voorbij

Volgend artikel

Gewonden door schietpartij op Times Square in New York

POPULAIR NIEUWS

shutterstock 1270031917

10 tekenen dat je hoge sociale intelligentie hebt

anp 502508455

Waarom je moet stoppen met tanken na de klik (zeker op een hete zomerdag!)

shutterstock_2429826563

Afgevallen? Zo houd je het vol – 21 adviezen van experts

shutterstock_2224800561

Ze hadden “alles om gelukkig te zijn” en toch zijn ze weggegaan: de 5 redenen waarom vrouwen hun man verlaten na hun veertigste

collage (75)

Joe Biden had Navalny kunnen redden maar was te besluiteloos

ANP-530481338

Ze zijn 80 maar hun geheugen is 30 jaar jonger: wat we weten over 'superagers’