Drukste woensdagochtendspits in jaren, ondanks thuiswerkoproep

DEN HAAG (ANP) - Ondanks de oproep van Rijkswaterstaat om waar mogelijk thuis te werken, verloopt de ochtendspits uitzonderlijk druk. Rond 08.00 uur stond volgens de verkeersinformatie van Rijkswaterstaat op de grote wegen ruim 500 kilometer file. Dat is het hoogste cijfer in zeker vijf jaar op een woensdagochtend, laat Rijkswaterstaat weten.

Op een gemiddelde woensdag blijft de teller steken op zo'n 250 kilometer file. Door de sneeuw en gladheid staat er nu dus twee keer zoveel stilstaand verkeer op de grote wegen.