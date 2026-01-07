Meeste dagen sneeuw dit jaar sinds 2021

DEN HAAG (ANP) - Het heeft dit jaar al meer dagen gesneeuwd dan in de afgelopen vier jaar. Dat blijkt uit een analyse van weerdata van het KNMI door het ANP. In 2026 is er zes dagen lang sneeuw gevallen in De Bilt. In 2021 sneeuwde het vaker, toen viel er twaalf dagen sneeuw.

Ook woensdagochtend sneeuwt het in De Bilt, waardoor het dit jaar zes dagen aan een stuk heeft gesneeuwd.

Bijna vijftig jaar geleden, in 1979, sneeuwde het de meeste dagen. Dat jaar werd er 61 keer sneeuw gezien in De Bilt. Ook in 2010 viel er veel dagen sneeuw. Toen sneeuwde het 56 dagen. Dat jaar is ook de laatste keer geweest dat er op beide kerstdagen sneeuw lag en het KNMI over een 'witte kerst' sprak.

Sinds vrijdag 2 januari 2026 sneeuwt het in De Bilt. Ook in de rest van het land is veel sneeuw gevallen. Woensdag geldt in bijna het hele land code oranje vanwege de sneeuwval, gladheid en slecht zicht. Alleen in Limburg en op de Waddeneilanden geldt code geel.