Drukte komt op gang op tweede dag SAIL

AMSTERDAM (ANP) - Op de tweede dag van SAIL in Amsterdam zijn er alweer flink wat mensen op de been. De bezoekers lopen over de kades langs de vele schepen die liggen aangemeerd. Het nautische evenement begon donderdag met onder meer de vlootschouw van varend erfgoed, een optocht met ongeveer honderd historische schepen.

SAIL werd woensdag ingeluid met de SAIL-In Parade, waarbij de schepen vanuit IJmuiden naar Amsterdam voeren. Het vijfjaarlijkse evenement, dat tot en met zondag duurt, is terug na tien jaar. Door corona is een editie overgeslagen.

Donderdag is ook de Pieremachocheltocht, een stoet van zelfgemaakte vaartuigen die door de Amsterdamse grachten varen. Een jury reikt prijzen uit voor het mooiste, origineelste en minst voorspelbare exemplaar.