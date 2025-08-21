Linkse motie van wantrouwen tegen Veldkamp om uitblijven sancties

DEN HAAG (ANP) - Linkse partijen komen later donderdag met een motie van wantrouwen tegen demissionair buitenlandminister Caspar Veldkamp (NSC). De partijen vinden dat Nederland met nationale sancties tegen Israël moet komen, zoals een wapenembargo of een boycot van producten uit illegale nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever.

De motie van de SP krijgt in ieder geval steun van Volt en DENK. GroenLinks-PvdA en D66 zullen de motie ook steunen als Veldkamp donderdag geen extra maatregelen aankondigt. Voor D66 is de inval in Gaza-stad door het Israëlische leger "een nieuw dieptepunt".

Gezamenlijk hebben de partijen 44 zetels, bij lange na niet genoeg voor een meerderheid. Het is niet bekend of andere partijen de motie zullen steunen.

Veldkamp heeft tot dusver nog niet gereageerd op de Israëlische aanval op Gaza-stad. Eerder zei premier Dick Schoof dat hij de plannen voor de invasie "verontrustend" vond.