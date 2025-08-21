ECONOMIE
Rusland krijgt duimschroeven verder aangedraaid: ‘Europa heeft goede troef, zou mijlpaal zijn’

Politiek
door Pieter Immerzeel
donderdag, 21 augustus 2025 om 10:07
bijgewerkt om donderdag, 21 augustus 2025 om 10:56
De Europese Commissie werkt aan een negentiende sanctiepakket tegen Rusland. Volgens EU-buitenlandchef Kaja Kallas ligt het voorstel volgende maand op tafel. Ditmaal zou het kunnen gaan om een maatregel die Moskou écht pijn doet: de in Brussel bevroren Russische tegoeden van liefst 200 miljard euro.
Sanctierechtadvocaat Heleen over de Linden sluit niet uit dat de Europese Unie dat enorme bedrag gaat gebruiken als hefboom. “We hebben een goede troef”, zegt ze tegen BNR. “Dat zou een mijlpaal zijn, misschien gaat het die kant op.”
Dreigement
De dreiging is duidelijk: als Rusland geen vredesvoorstel doet dat Europa acceptabel vindt, kan het geld worden geconfisqueerd. En dat zou president Poetin volgens Over de Linden zeker raken.
De Russen wijzen erop dat inbeslagname juridisch onmogelijk zou zijn, omdat eigendomsrechten niet zijn overgedragen en er geen strafbaar feit is vastgesteld. Toch kan Brussel in het nieuwe sanctiepakket bepalingen opnemen die een juridische basis creëren om dit alsnog mogelijk te maken.
Sterkste troef
Veel mensen vragen zich af wat er na achttien pakketten nog te sanctioneren valt. Volgens Over de Linden zijn er altijd nieuwe namen en producten die toegevoegd kunnen worden. Kernenergie en gas zijn bijvoorbeeld nog steeds buiten schot gebleven. De bevroren tegoeden zijn echter de sterkste troef van Europa.
Een ander mogelijk wapen: importheffingen voor landen die Rusland helpen de sancties te omzeilen. Denk aan India, dat nog steeds grote hoeveelheden Russische olie afneemt. Over de Linden: “Dat zal zeker werken.”
Ze wijst erop dat het prijsplafond voor Russische olie al is gezakt van 60 naar 47 dollar per vat. “Dat heeft ontegenzeggelijk invloed op de Russische staatskas.” Europa lijkt met dit negentiende pakket dus meer dan ooit in te zetten op financiële druk die Moskou niet zomaar naast zich neer kan leggen.
Bron: BNR

