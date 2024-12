Drukte op wegen op Tweede Kerstdag

DEN HAAG (ANP) - Met 160 kilometer file was het in de middag op tweede kerstdag, een dag vergelijkbaar met een zondag, volgens de ANWB "best behoorlijk druk op de wegen". De drukte leidt evenwel niet tot hele grote vertragingen. "Mensen zijn onderweg naar een kerstbrunch of -diner en her en der gaf dat wat vertragingen", aldus een ANWB-woordvoerder.

In Roermond is het nog druk met Duitsers die daar naar de outletstore willen. Het winkelpubliek moet rekening houden met zo'n 45 minuten vertraging. Ook bij de Westfield Mall of The Netherlands was het druk, mogelijk omdat mensen voor een winkeldag kiezen in plaats van een boswandeling op deze grijze dag, denkt de ANWB-woordvoerder. Zoekend naar een parkeerplek in Leidschendam moesten automobilisten rekening houden met 20 minuten vertraging op de N14.

Op de A2 staat een file van 21 kilometer, maar daar heeft het verkeer "slechts een kwartiertje vertraging" omdat er wel rustig doorgereden werd. De ANWB verwacht niet dat er in de avond problemen ontstaan, omdat mensen dan vaak meer gespreid de weg op gaan. Incidenten kunnen daar wel nog verandering in brengen, aldus de woordvoerder.

Ook Rijkswaterstaat spreekt van "veel kerstdrukte" op de weg. Onder andere drukte en ongelukken zorgden voor langzaam rijdend of stilstaand verkeer op de A1 van Amersfoort naar Apeldoorn en op de A27 bij Noordeloos in de richting van Utrecht.