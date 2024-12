Amerikaanse aandelenbeurzen licht omlaag op rustige handelsdag

NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag licht lager aan de handel begonnen. Anders dan op de Europese beurzen wordt er op Wall Street wel gehandeld. Maar kenners rekenen op een rustige sessie, aangezien veel bedrijven dicht zijn en Amerikaanse beleggers in deze tijd van het jaar ook dagen vrij nemen.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na de openingsbel 0,3 procent in de min op 43.148 punten. De brede S&P 500-index ging 0,2 procent omlaag naar 6025 punten en techgraadmeter Nasdaq zakte 0,2 procent naar 19.986 punten.