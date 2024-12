Kazachstan sluit neerhalen vliegtuig door Russen niet uit

ASTANA (ANP/RTR) - De Kazachstaanse autoriteiten sluiten niet uit dat een in het land neergestort vliegtuig uit Azerbeidzjan per ongeluk is neergehaald door Russisch luchtafweergeschut. "We kunnen bevestigen noch ontkennen" dat de Russen het toestel hebben beschoten, zei de vicepremier van de voormalige Sovjetrepubliek.

Het onderzoek naar de oorzaak van de crash, waarbij 38 van de 67 inzittenden om het leven kwamen, loopt nog steeds. Russische militaire bloggers hadden woensdag kort na het ongeluk al gesteld dat het toestel was neergehaald door de Russen tijdens een Oekraïense droneaanval boven de Kaukasus. Ook Oekraïne kwam later met die lezing, die inmiddels ook door Azerbeidzjaanse functionarissen wordt onderschreven.

Het passagiersvliegtuig van Azerbaijan Airlines stortte neer aan de Kaspische Zee. Het was onderweg van de Azerbeidzjaanse hoofdstad Bakoe naar Tsjetsjenië in Rusland, maar zou zijn uitgeweken door slecht weer. Op videobeelden zijn beschadigingen aan de restanten van het vliegtuig te zien die lijken te zijn veroorzaakt door afweergeschut.