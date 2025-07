Duikende Nederlanders ontketenen grote zoekactie op Comomeer

COMO/LAGLIO (ANP) - Twee Nederlandse toeristen hebben door van een veerbootje te duiken op het Comomeer dit weekend grote verwarring en een grote zoektocht veroorzaakt. Plaatselijke media meldden dat in de middag een 23-jarige en een 26-jarige Nederlander op de motorboot Volta plotseling het meer in doken en kennelijk richting de oever bij de plaats Laglio zwommen.

Bemanning en passagiers op de Volta wisten niet wat er aan de hand was en of de twee de oever wel konden halen. De autoriteiten begonnen vervolgens aan een grote zoekactie. Die leverde niks op en werd pas in de avond stopgezet toen ooggetuigen de twee in Laglio hadden zien lopen.

De politie heeft ze later op een camping aangetroffen. Ze worden beschuldigd van verstoring van de openbare dienstverlening.