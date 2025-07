Ook schuldhulpverlener ziet stijging probleemschulden

UTRECHT (ANP) - Schuldhulpverlener NVVK bevestigt het beeld van het CBS dat het aantal mensen met problematische schulden aan het stijgen is. Directeur Ruud van den Tillaar van NVVK noemt een aantal van 740.000 huishoudens dat met dit soort schulden kampt.

Problematische schulden zijn betalingsachterstanden waar mensen zonder hulp niet meer uit kunnen komen.

Het CBS meldde zondag dat 163.000 mensen die in armoede leven, problematische schulden hebben. Dat is bijna een derde. Daarbij komen nog eens 265.000 mensen met een inkomen tot 25 procent boven de armoedegrens.

'Kleine schulden'

Volgens Van den Tillaar zijn er ook steeds meer mensen met een middeninkomen die in de schuldproblemen zitten. Een belangrijke oorzaak is volgens hem het legaliseren van de onlinegokindustrie in 2021. "Het duurt meestal acht jaar voordat mensen zich melden voor schuldhulp, maar wij zien de signalen nu al."

"De oplossing is niet kant-en-klaar", zegt hij. "Maar veel ellende kan worden voorkomen met vroegsignalering bij kleine schulden."