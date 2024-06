Duitse AfD stapt uit radicaal-rechtse EU-groep ID

ESSEN (ANP/DPA) - Alternative für Deutschland (AfD) heeft zich formeel teruggetrokken uit de radicaal-rechtse fractie Identiteit en Democratie (ID) in het Europees Parlement. Dat maakte vicepartijvoorzitter Peter Boehringer zondag bekend op de partijconferentie van de Duitse partij.

De stap was verwacht nadat de ID-groep in de aanloop naar de verkiezingen voor het Europees Parlement in juni al had gebroken met de AfD. Aanleiding daarvoor waren opmerkingen van AfD-topkandidaat Maximilian Krah over SS-paramilitairen. In een interview met een Italiaanse krant zei hij dat mensen die zich bij de nazi-SS aansloten niet per se als criminelen moeten worden beschouwd.

Tot de ID-groep behoren onder meer de Nederlandse PVV en het Franse Rassemblement National (RN) van Marine Le Pen. De AfD sloot zich vorig jaar formeel aan bij de ID-partij, hoewel zij daarvoor al deel uitmaakte van de ID-fractie in het Europees Parlement.

Nieuwe alliantie

Eerder op zondag maakten drie andere Europese uiterst rechtse partijen bekend een nieuwe alliantie te vormen. Het gaat om de Fidesz-partij van de Hongaar Viktor Orbán, de Tsjechische partij ANO, en de Oostenrijkse Vrijheidspartij (FPÖ).

Die alliantie zou de derde radicaal-rechtse fractie in het Europees Parlement worden, want er is ook nog de ECR. Daarin zit onder meer Fratelli d'Italia, de partij van de Italiaanse premier Giorgia Meloni.