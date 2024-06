Van den Broek geniet van dag in het groen in Tour

BOLOGNA (ANP) - Frank van den Broek genoot van zijn dag in de groene trui in de Tour de France. Tussen Cesenatico en Bologna waren er veel aanmoedigingen van toeschouwers en complimenten van collega's voor zijn optreden van zaterdag in de openingsrit. Daarin was de renner van dsm-firmenich PostNL als tweede geëindigd achter zijn Franse ploeggenoot Romain Bardet.

"Het duurde even voordat ik in slaap viel gisteren", vertelde de 23-jarige Voorhouter bij de NOS nadat hij op ruim elf minuten van ritwinnaar Kévin Vauquelin uit Frankrijk was gefinisht. De groene trui, alsmede de leiding in het jongerenklassement, was hij daarmee kwijt. "Ik had niet veel energie meer over vandaag. Het was zwaar. Toen we hier aan de plaatselijke ronden begonnen, kon ik niet meer bijblijven. Mijn benen zeiden nee", keek hij terug op de finale met twee keer de klim naar de basiliek van San Luca.

Hoe zwaar het ook was, Van den Broek had wel genoten. "En de rit verliep aanvankelijk ook goed voor ons. De kopgroep was geen gevaar voor Bardet. We controleerden en later namen de klassementsploegen het over. Leuk waren de vele aanmoedigingen die ik kreeg. Apart, het geeft je motivatie. Het was gewoon een topweekend, een droom."