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Duitse arts krijgt levenslang voor moord op vijftien patiënten

Samenleving
door anp
woensdag, 08 juli 2026 om 14:24
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BERLIJN (ANP/DPA) - Een rechter in Berlijn heeft een arts die palliatieve zorg verleende schuldig bevonden aan vijftienvoudige moord. De arts kreeg een levenslange gevangenisstraf en een beroepsverbod voor het leven opgelegd, zoals het Openbaar Ministerie had geëist.
Johannes M. werd in juli 2025 vervolgd voor het doden van vijftien patiënten tussen 2021 en 2024. Tijdens huisbezoeken bracht hij zijn slachtoffers eerst buiten bewustzijn met een verdovingsmiddel, waarna hij hen een spierverslapper toediende. Die combinatie leidde vervolgens tot een verstikkingsdood. Ook zou hij bewijs van zijn daden hebben willen verdoezelen door brand te stichten. De diensten kwamen M. op het spoor toen zij onderzoek deden naar zo'n brand.
Kort voor het einde van het proces gaf M. toe twaalf van de vijftien moorden te hebben begaan. Naar eigen zeggen zou hij hen het lijden hebben willen besparen.
Schoonmoeder
Het OM onderzoekt nog 76 verdachte sterfgevallen en denkt later met een nieuwe aanklacht te komen. Daarvoor moeten eerst nog enkele lichamen worden opgegraven voor onderzoek. Een van de verdachte gevallen betreft de schoonmoeder van Johannes M. Zij leed aan kanker.
Enkele jaren geleden werd Duitsland opgeschrikt door een vergelijkbare seriemoordzaak. In 2019 werd een oud-zorgmedewerker veroordeeld voor 85-voudige moord. Hij veroorzaakte een hartaanval bij zijn slachtoffers, omdat hij zich goed voelde bij het idee dat hij hen in die hulpeloze staat weer tot leven kon brengen.
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