Merz belt met Netanyahu over Gaza

BERLIJN (ANP/DPA) - De Duitse bondskanselier Friedrich Merz heeft drie dagen na zijn aantreden gebeld met de Israëlische premier Benjamin Netanyahu. De twee bespraken de ontwikkelingen in Gaza.

"De kanselier veroordeelde in de sterkste bewoordingen de brute terroristische aanval door Hamas op 7 oktober. Hij uitte zijn bezorgdheid over het lot van de gijzelaars en de humanitaire crisis in Gaza", zei een regeringswoordvoerder. Hij sprak ook de hoop uit dat de onderhandelingen over een bestand weer snel hervat worden.

Merz nodigde vlak na zijn verkiezingsoverwinning in februari Netanyahu uit voor een bezoek. Hij zei toen dat hij een manier zou vinden om dit mogelijk te maken zonder dat de Israëlische premier wordt gearresteerd. Het Internationaal Strafhof (ICC) heeft een arrestatiebevel uitgevaardigd tegen Netanyahu.

Zondag komt de Israëlische president Isaac Herzog naar Berlijn. De Duitse president Frank-Walter Steinmeier vergezelt hem dan op zijn terugkeer naar Israël op donderdag.