Sloop San Siro nabij na verkoop stadion aan Inter en AC Milan

door anp
dinsdag, 30 september 2025 om 10:21
MILAAN (ANP/AFP) - Niets lijkt de sloop van het beroemde San Siro-stadion in Milaan nog in de weg te staan. Het stadsbestuur heeft in de nacht van maandag op dinsdag de verkoop van het voetbalstadion aan de bespelers Internazionale en AC Milan goedgekeurd. Beide clubs dreigden de stad te verlaten als de deal niet zou worden goedgekeurd.
Het meer dan elf uur durende debat eindigde pas om 04.00 uur in de ochtend en werd beslecht met 24 stemmen tegen 20. De clubs betalen 197 miljoen euro voor zowel het iconische stadion - bijgenaamd 'het Scala van het voetbal' - als het aangrenzende terrein.
Inter en AC Milan zijn beide in bezit van Amerikaanse investeringsfondsen. De kosten voor het project, dat behalve een nieuw stadion ook een bredere herontwikkeling van het gebied eromheen omvat, worden geschat op 1,2 miljard euro. Voor het ontwerp zijn de architectenbureaus Foster + Partners en Manica aangesteld.
