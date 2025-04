Duitse CDU kiest Wadephul als nieuwe buitenlandminister

BERLIJN (ANP/DPA/RTR) - De Duitse christendemocratische CDU heeft Johann Wadephul naar voren geschoven als nieuwe minister van Buitenlandse Zaken. De ervaren politicus werd al langer genoemd voor die functie in het kabinet van de aanstaande bondskanselier Friedrich Merz.

De 62-jarige Wadephul zit sinds 2009 in het Duitse parlement en heeft in commissies over buitenland- en defensiebeleid gezeten. Hij staat bekend als een trouwe bondgenoot van Merz en heeft zich de laatste jaren steeds hardgemaakt voor het sturen van wapens aan Oekraïne. Wadephul moet de opvolger worden van Annalena Baerbock van de Groenen.

Het is nog niet bekend wanneer het nieuwe kabinet aantreedt. Eerst moeten de leden van de CDU en de sociaaldemocratische SPD nog instemmen met het coalitieakkoord. Ook zijn nog niet alle ministersposten ingevuld. CDU maakte maandag wel bekend dat Katherina Reiche de minister van Economie moet worden. Zij zat tot 2015 in de Bondsdag en werkte daarna voor E.ON, een groot energiebedrijf.