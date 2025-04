Blote ruggen: dé trend van 2025 – maar is jouw rug er klaar voor?

Dit jaar draait mode om de achterkant! Badpakken, tops en jurken met een lage of open rug zijn niet meer weg te denken uit het straatbeeld én van social media. Grote merken en modebladen roepen de blote rug uit tot dé nieuwe manier om een beetje huid te laten zien. Waar vroeger het decolleté centraal stond, draait het nu allemaal om de rug. Zelfs op de rode loper kiezen sterren massaal voor jurken met een spectaculair rugdecolleté.

Hoe draag je de blote-rugtrend?

Kies voor een top, jurk of badpak met een lage of open rug. Dit kan subtiel, met een kleine uitsnede, of juist opvallend diep uitgesneden.

Combineer een open rug met een meer bedekte voorkant. Zo blijft het chic en spannend, zonder té bloot te zijn.

Draag je haar opgestoken of in een vlecht zodat je rug goed zichtbaar blijft.

Voor een casual look combineer je een open-back top met een jeans. Voor een feestje kies je juist een elegante jurk of een top met chique accessoires.

Op het strand zijn badpakken met een lage rug dé hit van de zomer.

Praktische tips: zo maak je je rug showproof

De trend betekent ook: tijd om wat extra aandacht aan je rug te besteden. Want eerlijk is eerlijk, je rug krijgt meestal minder verzorging dan je gezicht. Maar geen stress, met deze tips ben je er zo klaar voor:

Gebruik een lange bodybrush of scrubhandschoen om je rug goed te reinigen en te exfoliëren. Zo voorkom je puistjes en oneffenheden.

Heb je last van onzuiverheden? Kies dan voor een douchegel met salicylzuur of een speciale behandeling voor de nacht.

Wil je een mooie glow? Een beetje zelfbruiner of een body blur-crème geeft je rug een egale, stralende tint.

Onzeker over je beha? Er zijn tegenwoordig veel oplossingen: plakbeha’s, boobtape of speciale rugloze bh’s bieden ondersteuning zonder dat je bandjes ziet.

Hoe diep mag je gaan?

De ene blote rug is de andere niet. Op een feestje of op het strand kun je gerust voor een diepe uitsnede kiezen. Maar op school of op werk is een subtieler rugdecolleté vaak gepaster. De regel: hoe lager de rug, hoe meer je de rest bedekt houdt.

Wat zegt deze trend over zelfvertrouwen?

De blote-rugtrend draait niet alleen om mode, maar ook om jezelf durven laten zien. Je rug showen voelt soms spannender dan een decolleté, juist omdat je die kant van jezelf minder vaak ziet. Maar met een beetje verzorging en de juiste outfit steel je gegarandeerd de show – of je nu naar een festival, het zwembad of een feestje gaat.

Dus, hoe is het met jouw rug?

Misschien heb je nog niet eerder zo kritisch naar je rug gekeken. Maar met deze trend is het hét moment om je rug wat extra liefde te geven. Wie weet wordt het wel jouw favoriete feature deze zomer!

