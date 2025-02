Duitse defensieminister baalt van 'weggeven' wisselgeld door VS

BRUSSEL (ANP) - De Verenigde Staten hadden geen concessies aan Rusland moeten doen voordat vredesbesprekingen over Oekraïne goed en wel zijn begonnen, vindt de Duitse defensieminister Boris Pistorius. Het is "spijtig" dat het teruggeven van door Rusland bezet gebied en de toetreding van Oekraïne tot de NAVO al zijn opgegeven, zei hij bij aankomst voor overleg met zijn NAVO-collega's.

Pistorius toonde zich onaangenaam verrast door de aankondiging van de VS onderhandelingen met Rusland aan te knopen. Als de VS Europa inderdaad "de hoofdrol" willen opdringen in de eigen verdediging en die van Oekraïne, dan moet Europa meepraten, benadrukte hij. En Rusland blijft volgens hem een gevaar voor Europa, ook na een vredesovereenkomst met Oekraïne. Wie er anders over denkt is "naïef", zei Pistorius verwijzend naar de sabotage-acties en andere pogingen van Rusland om Europese landen te ontregelen.