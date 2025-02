Rutte houdt vol: Oekraïne moet worden betrokken bij vredesoverleg

NAVO-topman Mark Rutte houdt vol dat Oekraïne betrokken moet worden bij overleg over het beëindigen van de oorlog met Rusland. De Verenigde Staten lieten woensdag weten onderhandelingen met Rusland te zijn gestart en informeerden de Oekraïense president Volodymyr Zelensky daarover pas naderhand.

"Als we over Oekraïne spreken, is het natuurlijk cruciaal dat Oekraïne nauw wordt betrokken bij alles wat er gebeurt over Oekraïne", zei Rutte bij aankomst voor overleg met de defensieministers van de NAVO-landen. Hij wijst erop dat de Amerikaanse president Donald Trump na zijn telefoongesprek met zijn Russische ambtgenoot Vladimir Poetin ook met Zelensky heeft gebeld. "Dat leek een geslaagd telefoontje."