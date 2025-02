Musk claimt dat persbureau miljoenen kreeg voor 'misleiding'

WASHINGTON (ANP) - Techmiljardair Elon Musk heeft uitgehaald naar persbureau Reuters. Dat kreeg volgens de vertrouweling van de Amerikaanse president Donald Trump "miljoenen dollars betaald door de Amerikaanse overheid voor grootschalige sociale misleiding". Hij claimt op X daar ook schriftelijk bewijs van te hebben: "Het staat letterlijk op het aankoopbewijs."

Musk, de rijkste man ter wereld, is in opdracht van Trump bezig met een bezuinigingsoperatie binnen de overheid. Zijn taskforce DOGE kreeg verregaande toegang tot overheidsinformatie en dat ligt erg gevoelig. Musk, die eerder ook uithaalde naar rechters, noemt het internationaal opererende persbureau Reuters nu "een complete scam".

De miljardair uit zijn beschuldigingen tegen Reuters in een reactie op een bericht over "mysterieuze" betalingen bij het ministerie van Defensie die door DOGE aan het licht zouden zijn gebracht. Daar staat ook een screenshot in met een omschrijving van het vermeende contract.