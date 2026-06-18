Duitse man die werd afgebeeld als Hitler op WK doet aangifte

HOUSTON (ANP/AFP) - Een man uit het Duitse Alsfeld heeft aangifte gedaan bij de politie omdat beelden van hem op het WK zo zijn bewerkt met AI dat hij eruitziet als Adolf Hitler. Hoewel hij zelf niet herkenbaar is op de foto, is zijn zoon die naast hem staat dat wel, zegt hij tegen Duitse media.

Op de beelden van zondag is de man in het publiek te zien terwijl hij juicht voor een gescoorde penalty tijdens de wedstrijd tegen Curaçao. De beelden zouden vermoedelijk door een Amerikaan zijn bewerkt, waarna die op grote schaal werden gedeeld op de sociale media. Waarom de maker van de beelden dit deed, is niet duidelijk. Volgens persbureau DPA gebruikte die OpenAI voor de bewerking.

De man zegt contact te hebben opgenomen met zowel de politie in Duitsland als die in de VS. Hij zegt dat het incident zijn plezier op het WK niet zal bederven.

Op andere met AI bewerkte beelden waren Duitse fans te zien die een Hitlergroet zouden brengen.