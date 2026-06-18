ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Duitse man die werd afgebeeld als Hitler op WK doet aangifte

Samenleving
door anp
donderdag, 18 juni 2026 om 17:03
anp180626152 1
HOUSTON (ANP/AFP) - Een man uit het Duitse Alsfeld heeft aangifte gedaan bij de politie omdat beelden van hem op het WK zo zijn bewerkt met AI dat hij eruitziet als Adolf Hitler. Hoewel hij zelf niet herkenbaar is op de foto, is zijn zoon die naast hem staat dat wel, zegt hij tegen Duitse media.
Op de beelden van zondag is de man in het publiek te zien terwijl hij juicht voor een gescoorde penalty tijdens de wedstrijd tegen Curaçao. De beelden zouden vermoedelijk door een Amerikaan zijn bewerkt, waarna die op grote schaal werden gedeeld op de sociale media. Waarom de maker van de beelden dit deed, is niet duidelijk. Volgens persbureau DPA gebruikte die OpenAI voor de bewerking.
De man zegt contact te hebben opgenomen met zowel de politie in Duitsland als die in de VS. Hij zegt dat het incident zijn plezier op het WK niet zal bederven.
Op andere met AI bewerkte beelden waren Duitse fans te zien die een Hitlergroet zouden brengen.
loading

POPULAIR NIEUWS

shutterstock_1822919855

Brussel legt bom onder box 3: beleggen via bv straks fiscale goudmijn

159947204_m

Zoveel kost een airco op een hete zomerdag aan stroom

shutterstock_2075039719

De vloek van het pensioen: waarom nietsdoen je sneller sloopt dan werken”

ANP-474248146

Komische parodie over comeback Thijs Römer gaat viraal: Katja kan er niet om lachen

102331577_m

De gezondste en ongezondste supermarktkoekjes op een rij

shutterstock_2652506343

33 graden: Zo bouw je je stadswoning in één dag om tot een “nachtkoel‐station”

Loading