Duitse minister: alvast mijnenjager richting Straat van Hormuz

Samenleving
door anp
zaterdag, 25 april 2026 om 8:13
BERLIJN (ANP) - Duitsland stuurt een mijnenjager en een bevoorradings- en commandoschip naar de Middellandse Zee om zich voor te bereiden op mogelijke inzet in de Straat van Hormuz, zegt minister van Defensie Boris Pistorius in de Rheinische Post. Wanneer de schepen vertrekken, zegt hij niet.
Volgens Pistorius kunnen Duitse schepen helpen met de beveiliging van de belangrijke zeestraat als daar "allereerst een einde aan de vijandelijkheden" is gekomen. "We zijn per slot van rekening een van de grootste strijdkrachten van Europa en moeten daarom verantwoordelijkheid nemen."
De Duitse marine heeft wel de juiste toestemmingen nodig, benadrukt Pistorius. Liefst zou hij een mandaat van de Verenigde Naties hebben, "maar dat is op dit moment niet waarschijnlijk". Aanpassing van de EU-missie Aspides is voor hem ook een optie. Uiteindelijk moet de Bondsdag nog instemmen.
Door alvast richting de Middellandse Zee te varen, gaat volgens de minister zo min mogelijk tijd verloren.
